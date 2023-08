Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Airbnb am Mittag in Rot

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,6 Prozent auf 142,30 USD ab.

Die Airbnb-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:02 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 142,30 USD. Von der Airbnb-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 980 Stück gehandelt.

Bei 154,95 USD markierte der Titel am 01.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbnb-Aktie somit 8,16 Prozent niedriger. Am 29.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 81,92 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbnb-Aktie 42,43 Prozent sinken.

Am 03.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,98 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb 0,56 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.484,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.104,11 USD in den Büchern standen.

Die Airbnb-Bilanz für Q3 2023 wird am 01.11.2023 erwartet.

In der Airbnb-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,89 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

