Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Airbnb am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbnb nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,4 Prozent auf 138,39 USD.

Die Airbnb-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr um 3,4 Prozent auf 138,39 USD ab. In der Spitze fiel die Airbnb-Aktie bis auf 137,40 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 140,05 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 1.209.645 Airbnb-Aktien.

Am 01.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 154,95 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 11,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.12.2022 bei 81,92 USD. Mit einem Kursverlust von 40,80 Prozent würde die Airbnb-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Airbnb gewährte am 03.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,98 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 2.484,00 USD gegenüber 2.104,11 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 01.11.2023 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Airbnb-Gewinn in Höhe von 3,89 USD je Aktie aus.

