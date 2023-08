Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Airbnb am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 128,60 EUR.

Die Airbnb-Aktie wies um 09:08 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 128,60 EUR abwärts. Die Airbnb-Aktie sank bis auf 128,60 EUR. Bei 130,62 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 342 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2023 markierte das Papier bei 140,02 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,88 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 77,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 03.08.2023 hat Airbnb in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,98 USD. Im letzten Jahr hatte Airbnb einen Gewinn von 0,56 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.484,00 USD – ein Plus von 18,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbnb 2.104,11 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.11.2023 erfolgen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,88 USD je Airbnb-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

NASDAQ-Wert Airbnb-Aktie dreht dennoch in die Verlustzone: Airbnb bei Umsatz und Ergebnis über den Erwartungen

"Komplette Shopping-Journey": Warum das Fintech-Startup Klarna mit Airbnb und ChatGPT zusammenarbeitet

Ausblick: Airbnb gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt