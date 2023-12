Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von Airbnb

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Airbnb gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbnb-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 129,14 EUR.

Um 09:13 Uhr rutschte die Airbnb-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,3 Prozent auf 129,14 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Airbnb-Aktie bis auf 129,06 EUR. Bei 129,06 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 100 Airbnb-Aktien.

Bei einem Wert von 140,62 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2023). Gewinne von 8,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 77,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbnb-Aktie mit einem Verlust von 40,22 Prozent wieder erreichen.

Airbnb ließ sich am 01.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,63 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,79 USD je Aktie erzielt worden. Airbnb hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.397,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.884,41 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 13.02.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbnb-Aktie in Höhe von 7,88 USD im Jahr 2023 aus.

