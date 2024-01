Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Mittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Die Aktie von Airbnb gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbnb-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 138,75 USD.

Das Papier von Airbnb gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 12:03 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 138,75 USD abwärts. Im heutigen Handel wurden bisher 3.781 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 154,95 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbnb-Aktie mit einem Kursplus von 11,68 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 86,75 USD am 11.01.2023. Abschläge von 37,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Airbnb veröffentlichte am 01.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 6,63 USD. Im letzten Jahr hatte Airbnb einen Gewinn von 1,79 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.397,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.884,41 USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Airbnb am 13.02.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 8,12 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

