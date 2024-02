Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Freitagnachmittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 147,16 USD abwärts.

Die Airbnb-Aktie notierte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 147,16 USD. Die Airbnb-Aktie gab in der Spitze bis auf 145,18 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 145,84 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 1.394.441 Airbnb-Aktien.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 154,95 USD an. Der aktuelle Kurs der Airbnb-Aktie ist somit 5,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 103,55 USD ab. Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 42,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbnb am 02.11.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,63 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.397,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbnb einen Umsatz von 2.884,41 USD eingefahren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.02.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 18.02.2025 dürfte Airbnb die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 8,21 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

