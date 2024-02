Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Vormittag im Minus

Blick auf Airbnb-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Airbnb. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 3,6 Prozent auf 134,52 EUR.

Um 09:17 Uhr rutschte die Airbnb-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 3,6 Prozent auf 134,52 EUR ab. Der Kurs der Airbnb-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 134,52 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 134,52 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 623 Airbnb-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 141,12 EUR erreichte der Titel am 29.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 4,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 16.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 95,50 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbnb-Aktie mit einem Verlust von 29,01 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2022 erhielten Airbnb-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Airbnb ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 6,63 USD gegenüber 1,79 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.397,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.884,41 USD in den Büchern gestanden.

Die Airbnb-Bilanz für Q4 2023 wird am 13.02.2024 erwartet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Airbnb möglicherweise am 18.02.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 8,21 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

NYSE-Handel S&P 500 sackt zum Ende des Freitagshandels ab

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 gibt zum Handelsende nach

Zurückhaltung in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Freitagnachmittag