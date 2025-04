Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Airbnb. Im NASDAQ-Handel gewannen die Airbnb-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Die Airbnb-Aktie konnte um 15:51 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 106,62 USD. Der Kurs der Airbnb-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 107,52 USD zu. Bei 105,73 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 98.769 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 166,72 USD ein 52-Wochen-Hoch. 56,37 Prozent Plus fehlen der Airbnb-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 99,89 USD am 08.04.2025. Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 6,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Airbnb-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbnb 0,000 USD aus.

Am 13.02.2025 hat Airbnb in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Airbnb hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,74 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,55 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,48 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbnb einen Umsatz von 2,22 Mrd. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 07.05.2025 dürfte Airbnb Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Airbnb-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,35 USD fest.

