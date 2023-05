Airbnb Aktie News: Airbnb am Nachmittag mit Kursplus

Aktien in diesem Artikel Airbnb 116,52 EUR

3,15% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbnb nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 16:08 Uhr 0,7 Prozent auf 126,59 USD. In der Spitze gewann die Airbnb-Aktie bis auf 128,96 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 126,57 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 2.216.618 Airbnb-Aktien.

Am 17.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 144,63 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 12,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,92 USD. Dieser Wert wurde am 29.12.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 54,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 14.02.2023 äußerte sich Airbnb zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,48 USD gegenüber -0,03 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Airbnb im vergangenen Quartal 1.902,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 26,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbnb 1.508,94 USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Airbnb am 10.08.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,68 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

NASDAQ-Titel Airbnb-Aktie tiefer: Airbnb will Einzelzimmer stärker in den Vordergrund rücken

Nach NFT-Boom: Bringt NFT-Lending frisches Geld in den abflauenden NFT-Handel?

Amazon, Tesla & Co: Diese Aktien haben die reichsten Menschen der Welt im Depot

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbnb Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbnb Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbnb

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com