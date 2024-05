Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb mit herben Abschlägen am Nachmittag

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Airbnb. Der Airbnb-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 6,2 Prozent auf 148,07 USD.

Das Papier von Airbnb gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 6,2 Prozent auf 148,07 USD abwärts. In der Spitze fiel die Airbnb-Aktie bis auf 145,59 USD. Bei 146,60 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 975.676 Airbnb-Aktien.

Bei 170,09 USD markierte der Titel am 22.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 12,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 16.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 103,70 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,97 Prozent.

Für Airbnb-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbnb am 13.02.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,55 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,22 Mrd. USD – ein Plus von 16,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbnb 1,90 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Airbnb am 31.07.2024 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,41 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

