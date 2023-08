Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Airbnb am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen

So entwickelt sich Airbnb

Die Aktie von Airbnb zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Airbnb-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 140,37 USD.

Die Airbnb-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 11:53 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 140,37 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 510 Airbnb-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 154,95 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,39 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,92 USD am 29.12.2022. Der aktuelle Kurs der Airbnb-Aktie ist somit 41,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 03.08.2023 hat Airbnb die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,98 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbnb in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.484,00 USD im Vergleich zu 2.104,11 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.11.2023 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,89 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

NASDAQ-Wert Airbnb-Aktie dreht dennoch in die Verlustzone: Airbnb bei Umsatz und Ergebnis über den Erwartungen

"Komplette Shopping-Journey": Warum das Fintech-Startup Klarna mit Airbnb und ChatGPT zusammenarbeitet

Ausblick: Airbnb gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt