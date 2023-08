Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Airbnb am Vormittag nahezu unverändert

Notierung im Fokus

Die Aktie von Airbnb hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Airbnb-Aktie kam im Tradegate-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 127,66 EUR.

Im Tradegate-Handel kam die Airbnb-Aktie um 09:19 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 127,66 EUR. Bei 127,66 EUR erreichte die Airbnb-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das bisherige Tagestief markierte Airbnb-Aktie bei 126,48 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 126,48 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 38 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 140,02 EUR erreichte der Titel am 31.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 8,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 28.12.2022 Kursverluste bis auf 77,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 39,53 Prozent würde die Airbnb-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 03.08.2023 legte Airbnb die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,98 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.484,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.104,11 USD in den Büchern standen.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Airbnb wird am 01.11.2023 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Airbnb-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,89 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

NASDAQ-Wert Airbnb-Aktie dreht dennoch in die Verlustzone: Airbnb bei Umsatz und Ergebnis über den Erwartungen

"Komplette Shopping-Journey": Warum das Fintech-Startup Klarna mit Airbnb und ChatGPT zusammenarbeitet

Ausblick: Airbnb gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt