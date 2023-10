Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb fällt am Montagmittag

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Airbnb. Das Papier von Airbnb befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 1,2 Prozent auf 124,85 USD ab.

Der Airbnb-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 11:59 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 124,85 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.628 Airbnb-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 154,95 USD markierte der Titel am 01.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 19,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.12.2022 bei 81,92 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 34,39 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Airbnb am 03.08.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,98 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,56 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbnb im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.484,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 2.104,11 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.11.2023 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,91 USD je Aktie in den Airbnb-Büchern.

