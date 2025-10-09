Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Airbnb im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Airbnb. Der Airbnb-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 119,77 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die Airbnb-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 119,77 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Airbnb-Aktie bis auf 119,59 USD. Bei 120,46 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 86.956 Airbnb-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 163,92 USD an. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 26,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 99,89 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbnb-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Airbnb-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbnb am 06.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,86 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,10 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,75 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Airbnb-Bilanz für Q3 2025 wird am 29.10.2025 erwartet.

Experten taxieren den Airbnb-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,22 USD je Aktie.

