Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Donnerstagmittag freundlich

Kursentwicklung

Die Aktie von Airbnb gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Airbnb-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 118,34 USD.

Um 11:56 Uhr stieg die Airbnb-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 118,34 USD. Von der Airbnb-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.206 Stück gehandelt.

Am 01.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 154,95 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,94 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 29.12.2022 Kursverluste bis auf 81,92 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbnb-Aktie 30,78 Prozent sinken.

Airbnb ließ sich am 01.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 6,63 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbnb 1,79 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbnb in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.397,00 USD im Vergleich zu 2.884,41 USD im Vorjahresquartal.

Die Airbnb-Bilanz für Q4 2023 wird am 13.02.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbnb-Aktie in Höhe von 7,74 USD im Jahr 2023 aus.

