Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Donnerstagnachmittag mit angezogener Handbremse

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie kam im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 117,72 USD.

Die Airbnb-Aktie bewegte sich um 16:08 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ Bsc bei 117,72 USD. Die Airbnb-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 118,79 USD aus. Die Abwärtsbewegung der Airbnb-Aktie ging bis auf 117,32 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 118,35 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 727.570 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 154,95 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbnb-Aktie somit 24,03 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.12.2022 bei 81,92 USD. Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 43,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Airbnb am 01.11.2023 vor. In Sachen EPS wurden 6,63 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbnb 1,79 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.397,00 USD umgesetzt, gegenüber 2.884,41 USD im Vorjahreszeitraum.

Airbnb dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 13.02.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 7,74 USD je Airbnb-Aktie.

