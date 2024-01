Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Mittwochmittag stabil

Notierung im Blick

Die Aktie von Airbnb zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Die Airbnb-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ Bsc bei 139,53 USD.

Bei der Airbnb-Aktie ließ sich um 11:47 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ Bsc-Handel hat das Papier einen Wert von 139,53 USD. Bisher wurden heute 2.288 Airbnb-Aktien gehandelt.

Am 01.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 154,95 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 11,05 Prozent Plus fehlen der Airbnb-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 86,75 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 37,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbnb am 01.11.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,63 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,79 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.397,00 USD – ein Plus von 17,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbnb 2.884,41 USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Airbnb wird am 13.02.2024 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 8,12 USD je Aktie belaufen.

