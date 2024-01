Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag im Minus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Airbnb gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbnb-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 139,35 USD.

Die Airbnb-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr um 0,1 Prozent auf 139,35 USD nach. In der Spitze fiel die Airbnb-Aktie bis auf 138,70 USD. Bei 139,20 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Bisher wurden heute 207.780 Airbnb-Aktien gehandelt.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 154,95 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbnb-Aktie somit 10,07 Prozent niedriger. Am 11.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 86,75 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbnb-Aktie 60,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 01.11.2023 äußerte sich Airbnb zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 6,63 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbnb noch ein Gewinn pro Aktie von 1,79 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.397,00 USD – ein Plus von 17,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbnb 2.884,41 USD erwirtschaftet hatte.

Airbnb wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 13.02.2024 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 8,12 USD je Aktie in den Airbnb-Büchern.

