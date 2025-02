Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Montagnachmittag im Minus

Blick auf Airbnb-Kurs

Die Aktie von Airbnb gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbnb-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 134,67 USD.

Die Airbnb-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 134,67 USD. Die Airbnb-Aktie sank bis auf 133,78 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 136,30 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 146.676 Airbnb-Aktien.

Am 22.03.2024 markierte das Papier bei 170,09 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbnb-Aktie 26,30 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.08.2024 (110,40 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,02 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Airbnb 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 07.11.2024 legte Airbnb die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,17 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,83 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,86 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,73 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 3,40 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 13.02.2025 dürfte Airbnb Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Airbnb dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 17.02.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,98 USD je Airbnb-Aktie.

