Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Airbnb

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Airbnb. Das Papier von Airbnb befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,2 Prozent auf 159,13 USD ab.

Um 15:52 Uhr fiel die Airbnb-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 159,13 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Airbnb-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 158,66 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 159,63 USD. Zuletzt wechselten 102.645 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 170,09 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.03.2024). 6,89 Prozent Plus fehlen der Airbnb-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 16.05.2023 auf bis zu 103,70 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,83 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Airbnb-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbnb 0,000 USD aus.

Airbnb gewährte am 13.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,55 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbnb in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.218,00 USD im Vergleich zu 1.902,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 08.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Airbnb veröffentlicht werden.

In der Airbnb-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,34 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

