Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag leichter

Airbnb im Fokus

Die Aktie von Airbnb gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Airbnb gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 145,90 USD abwärts.

Die Airbnb-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 145,90 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Airbnb-Aktie bis auf 145,71 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 147,50 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 211.213 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.03.2024 bei 170,09 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbnb-Aktie. Am 16.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 103,70 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Airbnb ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,41 USD. Im letzten Jahr hatte Airbnb einen Gewinn von 0,18 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,14 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbnb einen Umsatz von 1,82 Mrd. USD eingefahren.

Airbnb wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 vorlegen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbnb ein EPS in Höhe von 4,50 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Zuversicht in New York: NASDAQ 100 schlussendlich fester

Freundlicher Handel in New York: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels mit Kursplus

Airbnb übertrifft Erwartungen deutlich - Airbnb-Aktie dennoch abgeschlagen