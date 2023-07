Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Airbnb gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Airbnb gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,8 Prozent auf 132,63 USD zu.

Um 16:08 Uhr sprang die Airbnb-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 132,63 USD zu. Die Airbnb-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 133,32 USD. Mit einem Wert von 130,18 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 826.065 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Am 17.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 144,63 USD. Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 8,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.12.2022 bei 81,92 USD. Mit einem Kursverlust von 38,23 Prozent würde die Airbnb-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Airbnb gewährte am 09.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 USD. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb -0,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Airbnb 1.818,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.508,94 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Airbnb wird am 10.08.2023 gerechnet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbnb ein EPS in Höhe von 3,57 USD in den Büchern stehen haben wird.

