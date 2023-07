Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Airbnb am Montagvormittag mit roten Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 118,50 EUR abwärts.

Um 09:04 Uhr ging es für die Airbnb-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 118,50 EUR. Die Airbnb-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 117,82 EUR ab. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 117,82 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 514 Airbnb-Aktien.

Am 16.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 135,34 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,21 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.12.2022 (77,20 EUR). Der aktuelle Kurs der Airbnb-Aktie ist somit 34,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbnb am 09.05.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,03 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.818,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.508,94 USD in den Büchern standen.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Airbnb wird am 10.08.2023 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Airbnb im Jahr 2023 3,57 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

NASDAQ-Titel Airbnb-Aktie verliert: Hamburger Finanzbehörde fragt Umsätze von Airbnb-Nutzern ab

Börsenexperten: Direct Listings wie bei Spotify und Slack sind bei der Preisbildung effizienter als IPOs

Airbnb-Aktie stürzt zweistellig ab: Airbnb verfehlt die Gewinnerwartungen