Airbnb Aktie News: Airbnb am Mittag gesucht

Um 12:22 Uhr stieg die Airbnb-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 112,88 EUR. In der Spitze gewann die Airbnb-Aktie bis auf 113,54 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 111,68 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.105 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Am 17.11.2021 markierte das Papier bei 187,34 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbnb-Aktie mit einem Kursplus von 39,75 Prozent wieder erreichen. Bei 83,50 EUR fiel das Papier am 30.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbnb am 02.08.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,56 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Airbnb ein EPS von -1,95 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 137,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.104,11 USD umgesetzt, gegenüber 886,94 USD im Vorjahreszeitraum.

Am 03.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Airbnb veröffentlicht werden.

In der Airbnb-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 2,14 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

