Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Airbnb am Donnerstagmittag mit positiven Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Airbnb. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbnb nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 138,72 USD.

Um 11:57 Uhr sprang die Airbnb-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 138,72 USD zu. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 246 Airbnb-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 154,95 USD erreichte der Titel am 01.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,70 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.12.2022 bei 81,92 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 40,95 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 03.08.2023 hat Airbnb in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,98 USD, nach 0,56 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.484,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbnb einen Umsatz von 2.104,11 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Airbnb am 01.11.2023 präsentieren.

In der Airbnb-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,89 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

