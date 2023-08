Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Airbnb am Donnerstagnachmittag gefragt

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Airbnb. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbnb nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 140,41 USD.

Das Papier von Airbnb konnte um 16:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,8 Prozent auf 140,41 USD. Bei 140,87 USD erreichte die Airbnb-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 139,87 USD. Von der Airbnb-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 385.099 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 154,95 USD. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 9,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 29.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,92 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 41,66 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbnb am 03.08.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,98 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 2.484,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.104,11 USD umgesetzt worden waren.

Airbnb dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 01.11.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,89 USD je Airbnb-Aktie.

