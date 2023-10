Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Mittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Airbnb. Zuletzt konnte die Aktie von Airbnb zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,4 Prozent auf 128,25 USD.

Die Aktie legte um 11:10 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,4 Prozent auf 128,25 USD zu. Der Tagesumsatz der Airbnb-Aktie belief sich zuletzt auf 1.825 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 154,95 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbnb-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.12.2022 bei 81,92 USD. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 56,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbnb am 03.08.2023. Es stand ein EPS von 0,98 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbnb noch ein Gewinn pro Aktie von 0,56 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 2.484,00 USD gegenüber 2.104,11 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Airbnb wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 01.11.2023 vorlegen.

Experten taxieren den Airbnb-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,93 USD je Aktie.

