Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb verteuert sich am Dienstagvormittag

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Airbnb. Das Papier von Airbnb legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 121,02 EUR.

Um 09:10 Uhr konnte die Aktie von Airbnb zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,2 Prozent auf 121,02 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Airbnb-Aktie bei 121,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 121,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 425 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 140,62 EUR erreichte der Titel am 12.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbnb-Aktie. Am 28.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 77,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 36,21 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 03.08.2023 legte Airbnb die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,98 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbnb in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.484,00 USD im Vergleich zu 2.104,11 USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Airbnb am 01.11.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,93 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Verluste in New York: NASDAQ 100 startet im Minus

Börse New York in Rot: NASDAQ 100 sackt ab

S&P 500 aktuell: S&P 500 fällt zum Start des Donnerstagshandels