Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Freitagmittag mit Verlusten

Die Aktie von Airbnb gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbnb-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 114,30 USD.

Das Papier von Airbnb befand sich um 11:59 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 1,1 Prozent auf 114,30 USD ab. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.058 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 154,95 USD erreichte der Titel am 01.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 35,56 Prozent Luft nach oben. Bei 81,92 USD fiel das Papier am 29.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 01.11.2023 legte Airbnb die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 6,63 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbnb 1,79 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 3.397,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb 2.884,41 USD umgesetzt.

Airbnb wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 13.02.2024 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Airbnb-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 7,74 USD fest.

