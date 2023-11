Aktienentwicklung

Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb verteuert sich am Freitagnachmittag

10.11.23 16:08 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 116,49 USD.

Airbnb 107,62 EUR -0,72 EUR -0,66%

Um 16:08 Uhr stieg die Airbnb-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 116,49 USD. Den Tageshöchststand markierte die Airbnb-Aktie bei 117,42 USD. Bei 114,47 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt wechselten 949.236 Airbnb-Aktien den Besitzer. Am 01.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 154,95 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,02 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 81,92 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.12.2022). Mit einem Abschlag von mindestens 29,68 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbnb am 01.11.2023. Es stand ein EPS von 6,63 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbnb noch ein Gewinn pro Aktie von 1,79 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.397,00 USD – ein Plus von 17,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbnb 2.884,41 USD erwirtschaftet hatte. Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Airbnb wird am 13.02.2024 gerechnet. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 7,74 USD je Aktie in den Airbnb-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie Airbnb-Aktie an der NASDAQ in Rot: Airbnb will Angebote mit Top-Bewertungen prominenter präsentieren NASDAQ-Titel Airbnb-Aktie dennoch fester: Airbnb muss in Italien Millionen an den Fiskus abtreten Aufschläge in New York: NASDAQ 100 klettert zum Ende des Montagshandels

