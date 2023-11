Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Freitagvormittag kaum verändert

Blick auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Airbnb. Im Tradegate-Handel kam die Airbnb-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 108,32 EUR.

Die Airbnb-Aktie kam im Tradegate-Handel um 09:00 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 108,32 EUR. Bei 108,32 EUR markierte die Airbnb-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Airbnb-Aktie bei 107,26 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 108,10 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 532 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Am 12.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 140,62 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 29,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.12.2022 bei 77,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbnb-Aktie.

Airbnb ließ sich am 01.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,63 USD, nach 1,79 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 3.397,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb 2.884,41 USD umgesetzt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.02.2024 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 7,74 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

