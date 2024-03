Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb tendiert am Nachmittag tiefer

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 162,63 USD.

Die Airbnb-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 162,63 USD. In der Spitze fiel die Airbnb-Aktie bis auf 162,00 USD. Bei 163,76 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 962.008 Airbnb-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 08.03.2024 auf bis zu 168,15 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbnb-Aktie 3,39 Prozent zulegen. Am 16.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 103,55 USD. Mit Abgaben von 36,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 13.02.2024 legte Airbnb die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,55 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbnb ein EPS von 0,48 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.218,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 1.902,00 USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2024 erfolgen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,34 USD je Airbnb-Aktie.

