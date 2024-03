Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb verzeichnet am Montagvormittag Verluste

Kurs der Airbnb

Die Aktie von Airbnb gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Airbnb befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 1,5 Prozent auf 148,76 EUR ab.

Der Airbnb-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 09:18 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 148,76 EUR. Bei 148,34 EUR markierte die Airbnb-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 149,82 EUR. Der Tagesumsatz der Airbnb-Aktie belief sich zuletzt auf 585 Aktien.

Am 08.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 153,00 EUR. Mit einem Zuwachs von 2,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 16.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 95,50 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbnb-Aktie 55,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Airbnb-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbnb am 13.02.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,55 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbnb 0,48 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.902,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.218,00 USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 08.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbnb einen Gewinn von 4,34 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Börse New York: NASDAQ 100 liegt zum Start des Montagshandels im Minus

Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 am Donnerstagmittag im Aufwind

Airbnb, Expedia, Booking & Co.: EU-Parlament verabschiedet strengere Transparenzregeln