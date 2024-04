Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb verteuert sich am Nachmittag

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Airbnb. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 161,94 USD zu.

Die Airbnb-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 161,94 USD. Den Tageshöchststand markierte die Airbnb-Aktie bei 162,13 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 159,00 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 139.179 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 170,09 USD erreichte der Titel am 22.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbnb-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 103,70 USD. Dieser Wert wurde am 16.05.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 35,96 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Airbnb 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 13.02.2024 hat Airbnb die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,48 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 2.218,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.902,00 USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht.

In der Airbnb-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,35 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

