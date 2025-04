Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb verzeichnet am Nachmittag Verluste

Aktie im Fokus

Die Aktie von Airbnb gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbnb-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 113,56 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 113,56 USD. Zwischenzeitlich weitete die Airbnb-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 112,57 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 113,90 USD. Bisher wurden heute 108.061 Airbnb-Aktien gehandelt.

Am 25.04.2024 markierte das Papier bei 166,72 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 46,81 Prozent Plus fehlen der Airbnb-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 99,89 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 13,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Airbnb-Aktie.

Am 13.02.2025 hat Airbnb die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,74 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbnb -0,55 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Airbnb mit einem Umsatz von insgesamt 2,48 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,22 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 11,81 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 07.05.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,34 USD je Airbnb-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Gewinne in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Start des Donnerstagshandels steigen

Schwacher Handel: S&P 500 zum Handelsende in Rot

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 schlussendlich mit Abgaben