Airbnb Aktie News: Airbnb präsentiert sich am Mittag fester

Das Papier von Airbnb konnte um 11:55 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,3 Prozent auf 113,49 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 5.488 Airbnb-Aktien.

Am 17.02.2023 markierte das Papier bei 144,63 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbnb-Aktie 27,44 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.12.2022 bei 81,92 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbnb-Aktie 38,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 09.05.2023 äußerte sich Airbnb zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,03 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 1.818,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.508,94 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 10.08.2023 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,11 USD je Aktie belaufen.

