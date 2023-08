Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Airbnb am Freitagmittag mit Kursabschlägen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Airbnb gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Airbnb-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 123,46 EUR.

Das Papier von Airbnb befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,3 Prozent auf 123,46 EUR ab. Die Airbnb-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 122,94 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 123,16 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.217 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 140,02 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 77,20 EUR. Mit Abgaben von 37,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbnb am 03.08.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,98 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,56 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.104,11 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.484,00 USD ausgewiesen.

Airbnb wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 01.11.2023 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,90 USD je Airbnb-Aktie.

