Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Airbnb am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Airbnb zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Airbnb-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 124,04 EUR.

Um 09:15 Uhr konnte die Aktie von Airbnb zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,2 Prozent auf 124,04 EUR. Bei 124,04 EUR markierte die Airbnb-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 123,16 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 198 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Bei 140,02 EUR markierte der Titel am 31.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,88 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 28.12.2022 auf bis zu 77,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 60,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbnb am 03.08.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,98 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,56 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Airbnb mit einem Umsatz von insgesamt 2.484,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.104,11 USD erwirtschaftet worden waren, um 18,05 Prozent gesteigert.

Airbnb dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 01.11.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Airbnb-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,90 USD fest.

