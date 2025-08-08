DAX24.073 -0,4%ESt505.335 -0,2%Top 10 Crypto16,64 +2,4%Dow44.097 -0,2%Nas21.482 +0,2%Bitcoin103.251 +0,8%Euro1,1599 -0,4%Öl66,53 +0,3%Gold3.350 -1,4%
Airbnb im Blick

Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Montagnachmittag mit Kursabschlägen

11.08.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Airbnb gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Airbnb befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,6 Prozent auf 120,25 USD ab.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 120,25 USD. In der Spitze fiel die Airbnb-Aktie bis auf 119,05 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 120,06 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 173.452 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Am 15.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 163,92 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 99,89 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Airbnb-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 06.08.2025 äußerte sich Airbnb zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 3,10 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,75 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Airbnb am 29.10.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 12.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Airbnb.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,21 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

