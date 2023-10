Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 130,98 USD abwärts.

Das Papier von Airbnb gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 16:08 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 130,98 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Airbnb-Aktie bei 130,65 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 132,12 USD. Von der Airbnb-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 294.886 Stück gehandelt.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 154,95 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 18,30 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.12.2022 bei 81,92 USD. Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 59,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 03.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,98 USD. Im letzten Jahr hatte Airbnb einen Gewinn von 0,56 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.484,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.104,11 USD in den Büchern standen.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Airbnb wird am 01.11.2023 gerechnet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Airbnb-Gewinn in Höhe von 3,93 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

