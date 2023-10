Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Mittwochvormittag fester

So bewegt sich Airbnb

Die Aktie von Airbnb zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Airbnb zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,2 Prozent auf 124,52 EUR.

Die Airbnb-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 124,52 EUR. Kurzfristig markierte die Airbnb-Aktie bei 124,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 124,60 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden heute 45 Airbnb-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 140,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.09.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 12,93 Prozent Luft nach oben. Am 28.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbnb-Aktie.

Am 03.08.2023 legte Airbnb die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,98 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,56 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbnb in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.484,00 USD im Vergleich zu 2.104,11 USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.11.2023 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbnb einen Gewinn von 3,93 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

