Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Montagmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 140,24 USD.

Die Airbnb-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 11:46 Uhr um 0,3 Prozent auf 140,24 USD nach. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.156 Airbnb-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 154,95 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 9,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 29.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,92 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbnb am 01.11.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,63 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,79 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Airbnb mit einem Umsatz von insgesamt 3.397,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.884,41 USD erwirtschaftet worden waren, um 17,77 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 13.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbnb einen Gewinn von 7,88 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

