Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb verzeichnet am Vormittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 130,20 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbnb nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:09 Uhr 0,3 Prozent auf 130,20 EUR. Im Tief verlor die Airbnb-Aktie bis auf 127,68 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 129,62 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 478 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.09.2023 bei 140,62 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbnb-Aktie 8,00 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 77,20 EUR am 28.12.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbnb-Aktie mit einem Verlust von 40,71 Prozent wieder erreichen.

Airbnb ließ sich am 01.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 6,63 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbnb noch ein Gewinn pro Aktie von 1,79 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 3.397,00 USD gegenüber 2.884,41 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.02.2024 veröffentlicht.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,88 USD je Airbnb-Aktie belaufen.

