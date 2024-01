Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Freitagmittag mit Kurseinbußen

Aktie im Blick

Die Aktie von Airbnb gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbnb-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,2 Prozent auf 139,16 USD ab.

Die Airbnb-Aktie wies um 11:58 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 139,16 USD abwärts. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 2.178 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 154,95 USD an. 11,35 Prozent Plus fehlen der Airbnb-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 94,02 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Airbnb-Aktie ist somit 32,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbnb am 01.11.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,63 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 3.397,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb 2.884,41 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 13.02.2024 erwartet.

In der Airbnb-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 8,12 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

