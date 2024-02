Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Mittag stärker

Airbnb im Fokus

Die Aktie von Airbnb gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Airbnb-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 148,30 USD.

Die Airbnb-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 11:56 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 148,30 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 3.402 Airbnb-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 154,95 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbnb-Aktie 4,48 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.05.2023 bei 103,55 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Airbnb-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 02.11.2023 hat Airbnb die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,63 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbnb in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.397,00 USD im Vergleich zu 2.884,41 USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Airbnb am 13.02.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Airbnb rechnen Experten am 18.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbnb im Jahr 2023 8,21 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

NYSE-Handel S&P 500 sackt zum Ende des Freitagshandels ab

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 gibt zum Handelsende nach

Zurückhaltung in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Freitagnachmittag