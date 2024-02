Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Airbnb am Montagnachmittag ins Plus

So bewegt sich Airbnb

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Airbnb. Zuletzt ging es für das Airbnb-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 3,1 Prozent auf 152,21 USD.

Die Airbnb-Aktie konnte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,1 Prozent auf 152,21 USD. Der Kurs der Airbnb-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 153,53 USD zu. Bei 148,77 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbnb-Aktien beläuft sich auf 1.299.125 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 154,95 USD. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. 1,80 Prozent Plus fehlen der Airbnb-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 103,55 USD ab. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 46,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2022 0,000 USD an Airbnb-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 02.11.2023 hat Airbnb die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,63 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,79 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 3.397,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.884,41 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 13.02.2024 dürfte Airbnb Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 18.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbnb-Aktie in Höhe von 8,21 USD im Jahr 2023 aus.

