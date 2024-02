Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Vormittag auf rotem Terrain

So entwickelt sich Airbnb

Die Aktie von Airbnb gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Airbnb gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 136,70 EUR abwärts.

Um 09:05 Uhr fiel die Airbnb-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 136,70 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Airbnb-Aktie bis auf 136,02 EUR. Bei 136,04 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbnb-Aktien beläuft sich auf 191 Stück.

Am 29.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 141,12 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 3,23 Prozent Luft nach oben. Am 16.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 95,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2022 erhielten Airbnb-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 02.11.2023 hat Airbnb in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,63 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,79 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbnb in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.397,00 USD im Vergleich zu 2.884,41 USD im Vorjahresquartal.

Airbnb wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 13.02.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 18.02.2025 dürfte Airbnb die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 8,21 USD je Airbnb-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

NYSE-Handel S&P 500 sackt zum Ende des Freitagshandels ab

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 gibt zum Handelsende nach

Zurückhaltung in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Freitagnachmittag