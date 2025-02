Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 135,54 USD.

Die Airbnb-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 135,54 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbnb-Aktie bei 136,00 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 133,24 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 77.102 Airbnb-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 170,09 USD. Dieser Kurs wurde am 22.03.2024 erreicht. Gewinne von 25,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 110,40 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbnb-Aktie.

Für Airbnb-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Airbnb am 07.11.2024 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,83 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Airbnb mit einem Umsatz von insgesamt 3,73 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,40 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 9,86 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Airbnb am 13.02.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Airbnb-Anleger Experten zufolge am 17.02.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbnb-Aktie in Höhe von 3,97 USD im Jahr 2024 aus.

