Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb legt am Dienstagmittag zu

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Airbnb. Zuletzt stieg die Airbnb-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 163,63 USD.

Die Airbnb-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 12:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 163,63 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 586 Airbnb-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.03.2024 markierte das Papier bei 168,15 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,76 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 103,55 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 36,72 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Airbnb-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Airbnb am 13.02.2024 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,55 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,48 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,61 Prozent auf 2.218,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.902,00 USD in den Büchern gestanden.

Airbnb dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,34 USD je Airbnb-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Börse New York: NASDAQ 100 liegt zum Start des Montagshandels im Minus

Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 am Donnerstagmittag im Aufwind

Airbnb, Expedia, Booking & Co.: EU-Parlament verabschiedet strengere Transparenzregeln