Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb steigt am Nachmittag

Kursverlauf

Die Aktie von Airbnb zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Airbnb konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,9 Prozent auf 166,01 USD.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Airbnb konnte um 16:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,9 Prozent auf 166,01 USD. Zwischenzeitlich stieg die Airbnb-Aktie sogar auf 166,39 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 163,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.361.433 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 168,15 USD an. Der aktuelle Kurs der Airbnb-Aktie ist somit 1,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.05.2023 bei 103,55 USD. Mit einem Kursverlust von 37,62 Prozent würde die Airbnb-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Airbnb-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 13.02.2024 legte Airbnb die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,55 USD gegenüber 0,48 USD im Vorjahresquartal verkündet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,61 Prozent auf 2.218,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.902,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Airbnb-Bilanz für Q1 2024 wird am 08.05.2024 erwartet.

Experten taxieren den Airbnb-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,34 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Börse New York: NASDAQ 100 liegt zum Start des Montagshandels im Minus

Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 am Donnerstagmittag im Aufwind

Airbnb, Expedia, Booking & Co.: EU-Parlament verabschiedet strengere Transparenzregeln